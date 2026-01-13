Carnevale Bressa | Sarà l' 8 febbraio la sfilata dei carri in Prato della Valle

Il Carnevale di Padova si avvicina, con la tradizionale sfilata dei carri allegorici prevista per domenica 8 febbraio in Prato della Valle. L’evento rappresenta un momento di festa e condivisione per la comunità, mantenendo viva una delle tradizioni più radicate della città. La manifestazione offre l’occasione di partecipare a un evento culturale e folkloristico, che ogni anno attira residenti e visitatori.

Padova si prepara a festeggiare il Carnevale con la tradizionale sfilata dei carri allegorici, in programma domenica 8 febbraio in Prato della Valle.Saranno 11 i carri partecipanti, provenienti da diversi Comuni della provincia di Padova e da altre realtà del Veneto, per una giornata di festa.

