La Cena della Vigilia e il ' falso magro' | ecco perché non mangiamo carne

AGI - In principio fu la religione: il Concilio di Trento, nel Cinquecento, impose l' astinenza dalle carni nei giorni di vigilia, compreso il Natale. Quel precetto da cinque secoli è entrato nella tradizione italiana al punto che la cena del 24 dicembre è 'in magro' per antonomasia. Via carne e salumi per far posto a fantasiosi menù di mare, dagli antipasti di salmone ai primi di pasta alle vongole o al tonno fino al capitone (la più pregiata femmina dell'anguilla) e al baccalà. L'astensione dalla carne è un gesto simbolico e spirituale che per la vigilia di Natale si lega anche al senso dell'attesa. 🔗 Leggi su Agi.it

