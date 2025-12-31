Il Veganuary non implica un impegno permanente, ma una prova temporanea. Questa scelta può portare benefici personali, ambientali e al benessere animale, includendo anche la riduzione del consumo di latte e uova. Oltre 2 milioni di persone nel mondo hanno già sperimentato questa modalità alimentare, nata nel Regno Unito e arrivata in Italia grazie a Essere Animali, partner ufficiale dell'iniziativa.

S ono oltre 2 milioni le persone che sono state iniziate all’alimentazione plant-based grazie al Veganuary: un movimento ormai globale, nato 10 anni fa nel Regno Unito, è arrivato in Italia grazie a Essere Animali, partner ufficiale dell’iniziativa. Partecipare è semplice e divertente. Ma potrebbe essere anche illuminante. Dieta vegana e vegetariana senza errori: i consigli della nutrizionista X Leggi anche › Dry January, Veganuary, No Spend January: un mese senza alcol, carne, sprechi. Chi accetta la sfida? Veganuary 2026, al via domani la prova dei 31 giorni senza alimenti animali. Naturalmente ciascuno può partecipare al veganuary 2026 a modo suo, in autonomia: alimentandosi in modo completamente vegetale (senza carne, pesce, latticini, uova e miele) per tutto il mese di gennaio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non significa "diventare vegani per sempre". È solo una prova a tempo. Dritte e benefici (per sé, per l'ambiente, per il benessere animale) e perché evitare anche latte e uova oltre alla carne

