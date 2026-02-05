Carlo Conti mette in discussione Stefano De Martino. Le sue parole hanno scatenato un vero sussulto nei corridoi di Rai, con colleghi e addetti ai lavori che si chiedono cosa succederà ora. La polemica è aperta e il clima si fa teso.

Le dichiarazioni di Carlo Conti tornano a far discutere e innescano un piccolo terremoto nei corridoi Rai. Dopo giorni di interpretazioni, battute e mezze aperture sul futuro del Festival di Sanremo, il conduttore rompe gli indugi e mette dei paletti chiari. Parole che molti leggono come una frenata netta sull’ipotesi Stefano De Martino, proprio mentre il presentatore napoletano continua a macinare risultati importanti sul fronte degli ascolti. Una contraddizione che accende il dibattito. Carlo Conti boccia Stefano De Martino: le sue parole. Carlo Conti è tornato a parlare del suo futuro all’Ariston e del profilo ideale per raccoglierne l’eredità. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Carlo Conti boccia Stefano De Martino: avete sentito le sue parole? Scossone in Rai

Approfondimenti su Carlo Conti

Pier Silvio Berlusconi ha recentemente commentato il lutto che ha colpito Stefano De Martino, il quale ha perso suo padre.

Sanremo 2027 si avvicina e le voci sul cast si intensificano.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Carlo Conti

Argomenti discussi: Sanremo, Carlo Conti scarta De Martino: Al mio posto qualcuno con esperienza; Stefano De Martino conduttore Festival di Sanremo 2027? Carlo Conti boccia!/ Perché secondo lui non è adatto; Conti boccia De Martino per il prossimo Sanremo? Serve qualcuno che abbia il know how e l’esperienza; Conti boccia De Martino per il prossimo Sanremo? Serve qualcuno che abbia il know how e l'esperienza.

Stefano De Martino conduttore Festival di Sanremo 2027? Carlo Conti boccia!/ Perché secondo lui non è adattoStefano De Martino conduttore Festival di Sanremo 2027? Carlo Conti boccia! Perché secondo lui non è adatto: Non ha esperienza ... ilsussidiario.net

Sanremo, Carlo Conti scarta De Martino: Al mio posto qualcuno con esperienzaChi condurrà Sanremo 2027? Carlo Conti fa un passo indietro evidente e mette in crisi le previsioni di tutti per la kermesse ... dilei.it

La chiamata dopo l'incontro con Carlo Conti a Roma. «Mi ha detto "non ci devi pensare, ti ho già detto che sei pronta quindi vai"» facebook

"Sono 15 anni che mi chiedono di presentare il Festival e ho sempre detto di no - ha raccontato la cantante - Ma Carlo Conti è un uomo molto speciale, chemi ha trasmesso una calma e una tranquillità che prima non avevo mai sentito". x.com