Osimhen trascina la Nigeria al successo sul Gabon 4-1 ma la strada per il Mondiale è ancora lunga
La Nigeria si avvicina al Mondiale, anche se c’è ancora tanta strada da fare. Ha battuto ai supplementari il Gabon per 4-1 a Rabat. La vittoria porta la Nigeria alla finale dei playoff di domenica contro il vincitore dell’altra semifinale tra Camerun e Repubblica Democratica del Congo. Chi vincerà quella partita, avanzerà agli Intercontinental Playoffs che rappresentano l’ultimo ostacolo prima di ottenere il pass per i Mondiali 2026 in Usa, Canada e Messico. Grande protagonista della vittoria è stato Victor Osimhen che ha segnato la doppietta che ha chiuso il match: i due gol del 3-1 e del 4-1. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
