Quantum computing il 2025 è stato un anno cruciale ma la strada è ancora lunga
In un'annata contraddistinta dalla pubblicazione della Strategia italiana e di quella europea dei computer quantistici, imprese e mondo della ricerca si sono trovati per fare il punto a Milano sui prossimi passi. 🔗 Leggi su Wired.it
Quantum Technologies: nel 2025, le strategie italiana ed europea segnano una svolta di sistema - Nel 2025 è stata varata la strategia quantistica europea, segnando il passaggio da una visione frammentata a una più unitaria, con l’obiettivo di portare l’Europa alla leadership globale entro il 2030 ... Come scrive giornaledellepmi.it
Il colosso del quantum computing IonQ aprirà una sede a Roma. L’Ad Pistoia: “Subito 100 assunzioni” - IonQ sbarca in Italia e sceglie l’ex capo della divisione tecnologica di JP Morgan come amministratore delegato. Scrive repubblica.it
Quantum computing, ecco la prima strategia italiana: serve un miliardo di euro in cinque anni - Le tecnologie quantistiche sono “critiche per la competitività dei Paesi, con un potenziale rivoluzionario in numerose applicazioni e significativi impatti sulla sicurezza nazionale”, si legge. Scrive repubblica.it