Prevenzione cardiovascolare | l’Ospedale della Valdichiana Aretina aderisce a Cardiologie Aperte

L’Ospedale della Valdichiana Aretina si unisce ancora una volta a “Cardiologie Aperte”, l’iniziativa promossa dall’Anmco. L’obiettivo è invitare la popolazione a fare più attenzione alla salute del cuore, promuovendo controlli e stili di vita più sani. L’ospedale apre le porte a cittadini di tutte le età, offrendo informazioni e consulenze gratuite sulla prevenzione cardiovascolare. È un’occasione per sensibilizzare e combattere i rischi legati alle malattie del cuore, coinvolgendo attivamente la comunità locale

Nel contesto di questa campagna nazionale, giovedì 12 febbraio, dalle ore 15.30 alle ore 19.00, gli ambulatori cardiologici dell’ospedale saranno aperti a persone non già cardiopatiche, che non abbiano ricevuto una diagnosi di patologia cardiovascolare e che non abbiano mai effettuato una visita cardiologica. Nel corso degli appuntamenti sarà possibile effettuare un elettrocardiogramma, la misurazione della pressione arteriosa e confrontarsi con un cardiologo sui comportamenti utili a ridurre il rischio cardiovascolare. L’accesso avverrà esclusivamente su prenotazione e fino a esaurimento delle disponibilità.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Nella XXIV^ giornata della prevenzione cardiovascolare, l'Associazione ONLUS "Gli Amici del Cuore" di Guardia Sanframondi promuove iniziative di sensibilizzazione e prevenzione per tutelare la salute del cuore della comunità.

