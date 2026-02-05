Carcano audizione in Regione | L' azienda non è in crisi c' è volontà di rilancio

La Carcano ha rassicurato la Regione Lombardia: l’azienda non è in crisi e ci sono piani concreti per rilanciarla. Durante l’audizione di giovedì 5 febbraio, i rappresentanti hanno sottolineato la volontà di investimenti e di far ripartire l’attività, smentendo qualsiasi ipotesi di difficoltà economiche.

Audizione in Regione Lombardia: la proprietà rassicura su investimenti e occupazione. Piazza: "Serve chiarezza sulle garanzie per tutti i siti produttivi". Proposta di tavolo ministeriale sul piano industriale "La Carcano non è in crisi e c'è una concreta volontà di investimento e di rilancio dell'azienda". È quanto emerso dall'audizione che si è svolta giovedì 5 febbraio davanti alla quarta commissione attività produttive, istruzione, formazione e occupazione della Regione Lombardia sulla situazione della Carcano Antonio spa. Lo ha dichiarato il consigliere regionale Giacomo Zamperini (Fratelli d'Italia) al termine dei lavori della commissione, che ha visto la partecipazione della proprietà aziendale, dei vertici della Carcano, delle organizzazioni sindacali, dei sindaci di Mandello del Lario, Andalo Valtellino e Delebio, oltre ai rappresentanti delle province di Lecco e Sondrio.

