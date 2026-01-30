Carcano fissata l' audizione in Regione per il 5 febbraio

La Regione Lombardia ha programmato un’audizione per il 5 febbraio 2026 alle dieci del mattino. La commissione attività produttive, istruzione, formazione e occupazione ascolterà i rappresentanti della Carcano Antonio spa, azienda coinvolta in questioni di rilievo. La data è stata ufficializzata e l’incontro si svolgerà davanti ai membri della commissione.

La quarta commissione attività produttive convocherà proprietà, sindacati, Confindustria e amministratori locali. Dopo il rinvio di gennaio, ora c'è la data ufficiale È stata fissata per giovedì 5 febbraio 2026 alle ore 10 l'audizione sulla situazione della Carcano Antonio spa davanti alla quarta commissione permanente attività produttive, istruzione, formazione e occupazione della Regione Lombardia. La convocazione ufficiale è stata comunicata nelle scorse ore dall'ordine del giorno della commissione presieduta da Marcello Maria Ventura: l'incontro era stato inizialmente fissato per il 22 gennaio, ma era poi stato rinviato senza che venisse comunicata una nuova data.

