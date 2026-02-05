Carbonara e garum riscrivono il passato

La storia torna a emergere dai piatti e dal passato con due scoperte sorprendenti. Ricercatori e archeologi hanno portato alla luce ingredienti antichi come il garum, una salsa usata nell’antica Roma, e hanno riscoperto ricette di carbonara che sembrano ripercorrere le tracce di tempi passati. Sono scoperte che dimostrano come il cibo possa raccontare molto di chi siamo stati, anche se i piatti di oggi sono molto diversi.

C'è una lezione che arriva tanto dai giornali quanto dal fondo del mare: ed è una lezione che riguarda la storia, anche quando parla di cibo. Da una parte, un articolo del 1939 riemerso da un quotidiano olandese e riportato oggi alla luce dallo storico Alberto Grandi con Luca Cesari racconta che a Roma si mangiavano già "spaghetti alla carbonara" prima dello sbarco degli americani e prima che la Seconda guerra mondiale entrasse nella mitologia gastronomica del piatto. Un dettaglio minimo, una riga in un giornale straniero, sufficiente però a incrinare una narrazione che sembrava granitica, e che già avevamo faticato a portare a galla: quella della carbonara come figlia diretta delle razioni militari americane e dell'incontro tra uova in polvere, bacon e cucine romane affamate e non come piatto della tradizione romana centenaria.

