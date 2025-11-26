Ricerca cancro al seno | i test genomici riscrivono il percorso di cura

Sempre più spesso la cura del tumore al seno ormono-responsivo, che riguarda oltre il 70% dei casi, si basa sulla medicina di precisione. Grazie ai test genomici, come Oncotype Dx, oggi è possibile capire chi ha davvero bisogno della chemioterapia e chi può essere trattata solo con l’ormonoterapia. Questo test, che analizza l’attività di 21 geni del tumore, ha già ridotto del 48% il ricorso alla chemioterapia. “Nelle pazienti che mostrano una forma aggressiva di tumore, il trattamento più idoneo, dopo l’intervento chirurgico è la chemioterapia – spiega Alessandra Fabi, docente Università Cattolica del Sacro Cuore e Responsabile Medicina di Precisione in Senologia, Fondazione Policlinico Gemelli – al contrario, in quelle con le forme a bassa aggressività si può procedere solo con l’ormonoterapia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it