Regionali Puglia 2025 il sindaco Leccese vota a Carbonara

Il primo cittadino si è recato alle 10 di questa domenica, 23 novembre, nel seggio predisposto presso la scuola Don Mario Dalesio. Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha votato per le elezioni regionali pugliesi stamattina nel quartiere Carbonara. Al suo arrivo al seggio, Leccese è stato accolto. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Regionali Puglia 2025, il sindaco Leccese vota a Carbonara

