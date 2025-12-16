Visita del comandante interregionale alla Legione Sicilia scambio di auguri con i carabinieri

Il comandante interregionale “Culqualber” ha visitato la Legione Sicilia, incontrando i carabinieri locali. L’occasione ha permesso uno scambio di auguri e di saluti, rafforzando i rapporti istituzionali e promuovendo la collaborazione tra le forze di sicurezza. Un momento di condivisione e stimolo per il rafforzamento della coesione all’interno della missione e delle attività operative.

Scambio di auguri tra il comandante interregionale "Culqualber" e i carabinieri della Legione Siciliana. L'incontro si è svolto questa mattina nella caserma di corso Vittorio Emanuele dove il generale di corpo d'armata Claudio Domizi ha voluto incontrare i militari prima delle festività natalizie.

