Visita del comandante interregionale alla Legione Sicilia scambio di auguri con i carabinieri

Il comandante interregionale “Culqualber” ha visitato la Legione Sicilia, incontrando i carabinieri locali. L’occasione ha permesso uno scambio di auguri e di saluti, rafforzando i rapporti istituzionali e promuovendo la collaborazione tra le forze di sicurezza. Un momento di condivisione e stimolo per il rafforzamento della coesione all’interno della missione e delle attività operative.

Scambio di auguri tra il comandante interregionale “Culqualber” e i carabinieri della Legione Siciliana. L’incontro si è svolto questa mattina nella caserma di corso Vittorio Emanuele dove il generale di corpo d’armata Claudio Domizi ha voluto incontrare i militari prima delle festività natalizie. Palermotoday.it

Domizi al comando Legione carabinieri Sicilia per gli auguri - Tradizionale scambio di auguri al comando legione carabinieri Sicilia in vista delle festività natalizie, alla presenza del comandante interregionale carabinieri “Culqualber”, generale di corpo d’arma ... mondopalermo.it

Catanzaro, il Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber” Domizi in visita alla Legione Carabinieri “Calabria”. - Questa mattina, presso il Comando Legione Carabinieri “Calabria”, il Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber”, Generale di ... giornaledicalabria.it

