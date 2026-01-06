Capotreno ucciso a Bologna identificato il presunto killer in fuga | è Marin Jelenic un senza fissa dimora
È stato identificato il sospettato dell’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna. Si tratta di Marin Jelenic, un uomo di 36 anni croato, senza fissa dimora. Jelenic è attualmente in fuga e ritenuto responsabile dell’aggressione avvenuta recentemente. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per rintracciarlo e chiarire le circostanze dell’accaduto.
C'è un ricercato per l'omicidio del capotreno 34enne Alessandro Ambrosio. Si tratta di un 36enne croato, Marin Jelenic, un senza fissa dimora che sarebbe già noto per aver. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: Bologna, capotreno Alessandro Ambrosio ucciso a coltellate nel parcheggio della stazione, in fuga killer croato Jelenic Marin - VIDEO
Leggi anche: Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso a 34 anni: il killer è Jelenic Marin. Il 36enne è in fuga, ha precedenti
Capotreno ucciso nel parcheggio della stazione a Bologna: identificato il presunto aggressore; Capotreno ucciso a Bologna: identificato il presunto responsabile, è in fuga; Capotreno ucciso alla stazione di Bologna: «Alessandro Ambrosio è stato accoltellato all'addome, l'assassino è scappato ma è stato identificato»; Il capotreno Alessandro Ambrosio ucciso a Bologna: agguato alle spalle. “Killer in fuga, un balordo della stazione”.
Capotreno ucciso a Bologna, identificato il presunto killer in fuga: è Marin Jelenic, un senza fissa dimora - Si tratta di un 36enne croato, Marin Jelenic, un senza fissa dimora che sarebbe già noto per ... ilgazzettino.it
Capotreno Alessandro Ambrosio ucciso a Bologna, il killer aveva precedenti per aggressione in stazione - È stato identificato l'assassino del capotreno 34enne Alessandro Ambrosio, ucciso nei pressi della stazione di Bologna ... fanpage.it
Delitto alla stazione di Bologna, svolta nelle indagini: individuato il presunto killer del capotreno - Capotreno ucciso in un’area riservata della stazione di Bologna: il sospettato è stato identificato e si sarebbe dato alla fuga in treno. notizie.it
Capotreno ucciso a Bologna, ci sarebbe un ricercato. Gli investigatori della Squadra Mobile sono al lavoro #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/01/05/capotreno-ucciso-a-coltellate-in-zona-stazione-a-bologna_1c67ea99-3734-4333-af4e-5bad - facebook.com facebook
"Maduro: io prigioniero di guerra", "Capotreno di 34 anni ucciso a coltellate", "L'ultimo viaggio dei ragazzi morti in Svizzera": i titoli dei principali quotidiani del Paese. x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.