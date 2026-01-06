Capotreno ucciso a Bologna identificato il presunto killer in fuga | è Marin Jelenic un senza fissa dimora

È stato identificato il sospettato dell’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna. Si tratta di Marin Jelenic, un uomo di 36 anni croato, senza fissa dimora. Jelenic è attualmente in fuga e ritenuto responsabile dell’aggressione avvenuta recentemente. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per rintracciarlo e chiarire le circostanze dell’accaduto.

Capotreno Alessandro Ambrosio ucciso a Bologna, il killer aveva precedenti per aggressione in stazione - È stato identificato l'assassino del capotreno 34enne Alessandro Ambrosio, ucciso nei pressi della stazione di Bologna ... fanpage.it

Delitto alla stazione di Bologna, svolta nelle indagini: individuato il presunto killer del capotreno - Capotreno ucciso in un’area riservata della stazione di Bologna: il sospettato è stato identificato e si sarebbe dato alla fuga in treno. notizie.it

Capotreno ucciso a Bologna, ci sarebbe un ricercato. Gli investigatori della Squadra Mobile sono al lavoro #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/01/05/capotreno-ucciso-a-coltellate-in-zona-stazione-a-bologna_1c67ea99-3734-4333-af4e-5bad - facebook.com facebook

"Maduro: io prigioniero di guerra", "Capotreno di 34 anni ucciso a coltellate", "L'ultimo viaggio dei ragazzi morti in Svizzera": i titoli dei principali quotidiani del Paese. x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.