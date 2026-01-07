Arrestato Marin Jelenic il presunto killer del capotreno ucciso a Bologna

La polizia ha arrestato a Desenzano del Garda Marin Jelenic, 36 anni, ricercato dal lunedì precedente per l’omicidio di Alessandro Ambrosio, capotreno ucciso nel parcheggio riservato al personale ferroviario a Bologna. L’arresto segue le indagini coordinate dalle autorità italiane, che hanno portato alla cattura del sospettato. La vicenda ha suscitato attenzione sulle misure di sicurezza nel settore ferroviario e sulla lotta alla criminalità.

La polizia ha arrestato a Desenzano del Garda Marin Jelenic, 36enne croato, ricercato da lunedì sera per l'omicidio di Alessandro Ambrosio, capotreno ucciso lunedì sera a Bologna nel parcheggio riservato al personale ferroviario. Jelenic era arrivato a Desenzano in autobus da Milano, dove si era spostato dopo essere riuscito a far perdere le proprie tracce. La fuga. La fuga era iniziata poche ore dopo il delitto, avvenuto verso le 18.30. Lunedì sera i carabinieri di Fiorenzuola d'Arda, nel piacentino, avevano fermato Jelenic su un treno regionale diretto a Milano, identificandolo in seguito alla segnalazione del capotreno di un ubriaco molesto a bordo.

