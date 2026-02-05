La rete degli autovelox in Italia rischia di crollare. Dal prossimo maggio, il sistema Tutor e Telelaser potrebbe essere spento su molte strade, creando un nuovo caos sulla viabilità. La situazione è diventata ingestibile e preoccupa chi si occupa di tutela dei consumatori.

La situazione degli autovelox in Italia è oramai fuori controllo e si estende anche a Tutor e Telelaser che, a partire dal prossimo maggio, rischiano di essere spenti sulla maggior parte delle strade italiane. Lo afferma il Codacons, dopo il decreto del Mit in tema di omologazione degli apparecchi di rilevamento della velocità che, se supererà il vaglio d Bruxelles, dovrebbe entrare in vigore a fine maggio. Sui 3.873 apparecchi dichiarati dagli enti locali attraverso la nuova piattaforma telematica, solo 1.282 supereranno la tagliola prevista dal decreto del Ministero: gli altri andranno spenti in attesa di essere sottoposti alle nuove procedure sull'omologazione indicate dal decreto ministeriale - spiega il Codacons -. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Caos autovelox, il Codacons: rischio spegnimento anche per il sistema Tutor da maggio

