Dove saranno i nuovi autovelox e il tutor | il prefetto chiarisce

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prefetto di Bologna ha emanato un nuovo decreto che fornisce chiarimenti sulla collocazione e l'uso degli autovelox e dei sistemi tutor nel territorio metropolitano. Questa normativa mira a garantire una maggiore trasparenza e sicurezza, definendo con precisione le aree di installazione e le modalità di utilizzo di questi strumenti di controllo della velocità.

Un importante chiarimento sull'uso degli autovelox nel territorio metropolitano arriva dal nuovo decreto del prefetto di Bologna. Tuttavia, la risposta in termini di nuove autorizzazioni è considerata "ancora molto lontana" da ciò che servirebbe per affrontare la violenza stradale.È quanto emerge. Bolognatoday.it

