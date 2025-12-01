Migliaia di multe a rischio annullamento | è caos omologazioni Cosa succede ora agli autovelox

L'annosa questione degli autovelox pare essere infine giunta a un punto di svolta, anche se molto resta da chiarire. Venerdì scorso si è conclusa l'opera di censimento di tutti i dispositivi presenti sulle strade del Paese. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha rilasciato un elenco ufficiale in cui sono inseriti tutti i rilevatori considerati idonei: multe elevate da apparecchi non censiti saranno considerate nulle. In questo modo si è definitivamente risolto il problema degli "autovelox fantasma", ma rimane ancora in piedi la diatriba sull' omologazione. Ad oggi, infatti, i verbali possono ancora essere impugnati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

