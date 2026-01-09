La Svizzera si ferma per il rogo di Crans-Montana | Mattarella e Macron alla commemorazione delle vittime

Il 9 gennaio 2026, la Svizzera ha osservato un minuto di silenzio nazionale per commemorare le 40 vittime, tra cui sei italiani, e i 116 feriti dell’incendio al bar 'Le Constellation' di Crans-Montana. La giornata di lutto ha visto la partecipazione di Mattarella e Macron, che hanno espresso vicinanza alle famiglie colpite. Un gesto di solidarietà e rispetto per le vittime di questa tragedia che ha scosso la comunità internazionale.

Ore 13,59 di venerdì 9 gennaio 2026: tutta la Svizzera, nella giornata di lutto nazionale, si è fermata per un minuto di silenzio per ricordare le 40 vittime (sei italiane), e i 116 feriti, del devastante incendio di Capodanno al bar 'Le Constellation' di Crans-Montan a, la località turistica e sciistica del Canton Vallese, famosa in tutto il mondo. L'aeroporto di Zurigo fermo, i treni e stazioni.

La Svizzera si ferma per piangere i ragazzi di Crans. Mattarella in visita ai due italiani ricoverati a Zurigo: «L’Italia intera in angoscia» - Alle 14 la cerimonia a Matigny per commemorare le vittime L'articolo La Svizzera si ferma per piangere i ragazzi di Cran ... msn.com

Crans Montana, arrestato Jacques Moretti: gestore di Le Constellation. LIVE - E' stato posto in custodia cautelare Jacques Moretti, il gestore del bar Le Constellation di Crans- tg24.sky.it

La Svizzera si ferma per ricordare tutte le vittime della strage di Crans-Montana, alla presenza dei soccorritori e delle autorità. Per l'Italia era presente il Presidente Mattarella. Il lunghissimo suono delle campane per una cerimonia struggente. - facebook.com facebook

