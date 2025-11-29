Lavori tram e altri cantieri ecco cosa cambia a Bologna dal 1 dicembre

I lavori stradali a Bologna proseguiranno e si intensificheranno a partire da lunedì 1 dicembre, coinvolgendo molte aree della città. Sono previsti cantieri in numerose vie e piazze, con ripercussioni notevoli sulla viabilità. Gli interventi sono consultabili anche attraverso una mappa online. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Ripristino percorsi linee bus San Donato e Fiera #tram #LineaRossa #tramBO #lavori #Bologna #SanDonatoSanVitale ##BolognaFiera #Tper #bus - facebook.com Vai su Facebook

Tram storici sul percorso dell’Archeotram: con i lavori in corso la linea potrebbe tornare operativa a breve. Tutto nell’articolo odisseaquotidiana.com/2025/09/lavori… #Mobilità Vai su X

Bologna ha i suoi «Navigli»: ecco la nuova via Riva Reno dopo lo scoperchiamento del canale e finiti i lavori del tram. Lepore: «Uno spazio per le famiglie» - Finiti i lavori, è stata presentata la rivoluzione portata dal tram nel tratto di via Riva Reno tra la rotonda di piazza Azzarita e la chiesa di Santa Maria della Visitazione ... Da corrieredibologna.corriere.it

Lavori in corso a Bologna, cosa cambia dal 24 novembre: la mappa - I lavori del tram che procedono, alcune chiusure delle uscite in tangenziale, interventi di vario tipo in piazze e vie della città e della periferia, l'inizio di nuovi interventi: ecco a che punto sia ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Lavori del tram: le modifiche al traffico dal centro alla Bolognina - La realizzazione della linea del tram entra in una nuova fase operativa che modifica la circolazione, dal centro alla Bolognina. Da bolognatoday.it