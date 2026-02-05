Cantiere temporaneo in zona scolastica | comune attiva misure di sicurezza

A San Lazzaro, i genitori della scuola elementare Don Milani si sono svegliati con un cantiere che non ha mai preso forma. In zona scolastica, davanti alla scuola, un cantiere temporaneo è stato aperto, ma finora non sono stati fatti lavori concreti. I genitori chiedono spiegazioni al Comune, che ha attivato alcune misure di sicurezza per limitare i rischi. La comunità si aspetta risposte chiare su quello che succede realmente in quell’area e sui tempi di intervento.

**Un cantiere a secco davanti a una scuola: il comitato genitori di San Lazzaro chiede spiegazioni** A San Lazzaro, nella zona scolastica dell'elementare Don Milani, si è acceso un dibattito che tocca il cuore della comunità: un'area destinata a rinnovamenti urbani è rimasta inerte, senza che nessun lavoro reale venga eseguito. Si tratta del cantiere per il "potenziamento delle reti ecologiche", un intervento finanziato con i fondi del PR-FESR, iniziato a dicembre 2025, e ormai da mesi in stato di arresto. Nonostante l'ampiezza dell'investimento, l'area è rimasta deserta, con forniture accumulate, recinzioni irregolarmente posizionate e una situazione che genera tensione tra le famiglie e l'amministrazione comunale.

