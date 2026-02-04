comune di rende attiva misure di protezione per la bambina silvia dopo segnalazioni di rischio nella zona di stancati

Il Comune di Rende ha subito messo in atto misure di protezione per la bambina Silvia, dopo che la madre aveva segnalato situazioni di rischio vicino alla scuola di Stancati. La piccola ora è sotto stretta sorveglianza, e le autorità stanno lavorando per evitare che si ripetano episodi pericolosi. La famiglia si dice soddisfatta delle risposte rapide delle istituzioni.

Il Comune di Rende ha attivato misure immediate per garantire la sicurezza della piccola Silvia, alunna dell’Istituto Comprensivo “Stancati”, dopo che la madre aveva segnalato situazioni di rischio durante l’uscita da scuola. L’intervento, avviato in risposta a segnalazioni specifiche riguardanti l’accesso e l’uscita dalla scuola nella zona di Stancati, è stato coordinato dall’Ufficio Scuola in collaborazione con gli assessorati all’Istruzione e al Welfare. L’amministrazione ha ribadito il proprio impegno a tutelare il diritto alla sicurezza, alla dignità e all’inclusione di tutti gli studenti, in particolare quelli con disabilità, considerando il benessere delle famiglie e delle persone più fragili una priorità strategica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Inclusione e sicurezza: il Comune di Rende interviene sul caso della bimba dell’I.C. StancatiLa donna aveva segnalato la carenza di spazi idonei per le operazioni di salita e discesa dall’auto della figlia costringendo il genitore a sollevare manualmente la bambina. Risponde il Comune di Rend ... quicosenza.it

Rende, il Comune interverrà subito per i posti delle persone con disabilità dell’Istituto StancatiDopo la nostra segnalazione, gli assessorati Scuola e Welfare assicurano tre nuovi stalli e una modifica del senso di marcia per migliorare la sicurezza davanti alla scuola ... cosenzachannel.it

