Il governo italiano sta pensando a nuove misure di sicurezza da mettere in atto nei luoghi pubblici. Si valuta l’introduzione di uno “scudo” che possa bloccare preventivamente persone considerate pericolose durante eventi affollati. La questione divide le forze politiche su come applicare al meglio questa strategia.

Il governo italiano si prepara a varare misure d’emergenza per rafforzare la sicurezza negli spazi pubblici, con l’ipotesi di un “scudo” che potrebbe consentire il blocco preventivo di persone ritenute potenzialmente pericolose durante eventi di massa. L’annuncio è arrivato dopo un vertice di crisi tenutosi a Palazzo Chigi, con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al centro delle decisioni. L’obiettivo è affrontare il crescente timore di attentati o scontri durante manifestazioni, in particolare in vista di eventi politici e sportivi di grande rilevanza nazionale. La proposta, ancora in fase di elaborazione, prevede l’istituzione di un meccanismo di intervento rapido che permetterebbe alle forze dell’ordine di fermare individui ritenuti a rischio anche prima che si verifichi un’azione concreta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Misure di sicurezza in cantiere: il governo valuta lo scudo ma divide sulle modalità del decreto

Approfondimenti su Governo Italia

Questa mattina a Palazzo Chigi si è tenuto un incontro urgente tra i vertici del governo.

Matteo Salvini torna a parlare di sicurezza e lo fa in modo diretto, scendendo in strada senza troppi giri di parole.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Governo Italia

Argomenti discussi: Salute e sicurezza in ottica di genere; Carnevale 2026 a Venezia, definite le misure di sicurezza; I carnevali adottano nuove misure di sicurezza; Affitti brevi: obbligo di CIN con misure di sicurezza antincendio.

Milano-Cortina, pronte le misure di sicurezza per i GiochiIl dispositivo ormai messo a punto tra rinforzi e reparti speciali in arrivo. Ancora in dubbio la presenza degli agenti statunitensi dell'Ice, che tante polemiche stanno suscitando in America per le v ... rainews.it

Braccialetto Sos anti-aggressione per medici e infermieri: come funzionano le nuove misure di sicurezza nei Pronto Soccorso italianiIn risposta alle aggressioni sempre più crescenti, diverse aziende sanitarie italiane hanno introdotto negli ultimi mesi un nuovo dispositivo indossabile per tutelare la sicurezza di medici e infermie ... corriere.it

Percorsi, capienza e misure per garantire sicurezza e accessibilità alle celebrazioni per la Patrona di Catania - facebook.com facebook

Torino, rafforzate le misure di sicurezza in vista della manifestazione di sabato x.com