Veranda abusiva in casa popolare ma il Comune sbaglia ordinanza e il giudice annulla tutto

Il Comune di Sparanise esce sconfitto dal giudizio amministrativo intentato dall’Agenzia campana per l’edilizia residenziale (Acer) per un caso di abuso edilizio in un alloggio popolare. L’ottava sezione del Tar Campania ha accolto il ricorso dell’ente regionale, annullando l’ordinanza di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

