Incidente tra camion sull' A1 | un ferito grave e traffico bloccato

Nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, si è verificato un incidente tra camion sull'autostrada A1, all'altezza dell'area di servizio Fabro Est in direzione Nord. L'incidente ha coinvolto almeno un veicolo, causando un ferito grave e il blocco temporaneo del traffico nella zona. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione e ripristinare la circolazione.

Serio incidente stradale nella notte tra mercoledì 21 gennaio e giovedì 22, sull'autostrada A1, all'altezza dell'area di servizio Fabro Est in direzione Nord. Coinvolti due veicoli industriali che hanno ostruito completamente la carreggiata.Una persona è stata ferita in modo grave ed è stata.🔗 Leggi su Ternitoday.it

