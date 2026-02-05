Camicia nera crocefisso e l’ombra del traffico di armi | ecco chi è l’80enne indagato nell’inchiesta su turisti cecchini di Sarajevo

Un ottantenne è finito sotto inchiesta a Sarajevo con accuse legate a traffico di armi. L’uomo, descritto come una persona spregevole e pericolosa, aveva una passione per le armi, era cacciatore e si dichiarava fascista. La sua figura emerge in un’indagine che riguarda anche presunti cecchini coinvolti nei traffici.

Un uomo "spregevole", "estremamente malvagio", uno di quelli che incutono davvero paura. Appassionato di armi, cacciatore e fascista dichiarato. È solo l'inizio della descrizione dell' uomo di Savorgnano, frazione di San Vito al Tagliamento, nel Pordenonese, considerato uno dei turisti cecchini di Sarajevo sui cui indaga la Procura di Milano. Sarebbe stato lo stesso uomo, oggi ottantenne, a raccontare agli amici del bar del paese ciò che faceva negli anni della guerra nei Balcani. All'epoca dei fatti lavorava come autotrasportatore per un'azienda metalmeccanica del territorio sanvitese e si recava spesso nei Balcani per motivi professionali.

