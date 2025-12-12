A Leolandia arriva il Gran Galà d’Inverno | debutta il nuovo musical delle feste

A Leolandia prende il via il Gran Galà d’Inverno, con il debutto del nuovo musical natalizio. Per l’edizione 2025, il parco si arricchisce di due produzioni originali pensate per sorprendere e intrattenere visitatori di tutte le età, offrendo un’esperienza magica e festosa in anticipo rispetto alle tradizionali festività natalizie.

Il Natale a Leolandia parte in anticipo e, per l’edizione 2025, si arricchisce di due nuove produzioni originali che puntano a stupire grandi e piccoli. La novità più attesa è il Gran Galà d’Inverno, un musical in stile Broadway che porterà sul palco 25 artisti tra cantanti, ballerini e performer, accompagnati da un ospite speciale. Uno spettacolo ricco di colori, scenografie scintillanti, coreografie d’impatto ed effetti che richiamano tutta la magia delle festività, tra fiocchi di neve giganti e momenti ad alto coinvolgimento emotivo. Accanto al musical, debutta anche Il Regno del Natale Incantato, un racconto teatrale pensato per immergere il pubblico in un universo fiabesco popolato da elfi, fate, principi e principesse, sospeso tra sogno e immaginazione. Ilgiornale.it

