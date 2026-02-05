Cameraman di Striscia la Notizia aggredito al porto di Cirò Marina operatore spinto in mare mentre riprende

Un operatore di Striscia La Notizia è stato spinto in mare al porto di Cirò Marina. Mentre stava riprendendo, un uomo lo ha spinto e il cameraman è finito in acqua con tutta l’attrezzatura. La scena si è svolta davanti a testimoni increduli, e ora gli investigatori stanno cercando di capire cosa sia successo.

Aggressione alla troupe di Striscia la notizia. L'episodio è avvenuto al porto di Cirò Marina, in Calabria, dove l'inviato Michele Macrì stava lavorando a una inchiesta sul business illegale della pesca del bianchetto. La troupe del tg satirico sarebbe stata circondata e aggredita da alcuni pescatori, che avrebbero poi scaraventato un cameraman in mare con tutta l'attrezzatura. Troupe di Striscia la Notizia aggredita a Cirò Marina Momenti di paura a Cirò Marina, in provincia di Crotone, per una troupe di Striscia la Notizia impegnata nella realizzazione di una inchiesta giornalistica. È successo al porto, dove l'inviato Michele Macrì era andato per un servizio sulla pesca illegale del novellame di sarda, il cosiddetto "bianchetto".

