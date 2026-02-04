Aggressione a Striscia la Notizia operatore spinto in mare con la telecamera | Siamo stati circondati

A Cirò Marina, una troupe di Striscia la Notizia è stata aggredita mentre indagava sulla pesca illegale. Un operatore è stato spinto in mare mentre riprendeva il traffico di bianchetto. La scena ha creato momenti di paura tra i presenti, con il cameraman costretto a lottare per tornare a riva. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Momenti di paura a Cirò Marina, nel crotonese, dove una troupe di Striscia la Notizia è stata aggredita durante un'inchiesta sulla pesca illegale: un cameraman è stato spinto in acqua mentre documentava il traffico illecito di bianchetto.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Striscia La Notizia Aggressione choc a "Striscia la notizia": cameraman scaraventato in mare Un episodio violento si è verificato durante le riprese di Shock Striscia la Notizia, aggressione violenta. “Scaraventato in mare” Questa mattina, al porto di Cirò Marina, si è verificato un episodio violento che ha lasciato tutti sbalorditi. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Striscia La Notizia Argomenti discussi: Striscia, domani la seconda puntata. Tapiro a Checco Zalone e Gennaro Nunziante. Scotti, Cuccarini e Garko ospiti in studio. Aggressione alla troupe di Abete e nuovo esperimento sociale di Staffelli…; Striscia la notizia, le anticipazioni del 29 gennaio: il Tapiro a Checco Zalone, tra gli ospiti Gerry Scotti e Lorella Cuccarini; AGGRESSIONE BRUMOTTI IN ONDA SU ''STRISCIA'', DEGRADO E SPACCIO A PESCARA; Cetraro sotto i riflettori: Michele Macrì di Striscia la Notizia aggredito durante un servizio sulla 'ndrangheta. Aggressione choc a Striscia la notizia: cameraman scaraventato in mareL'episodio durante l’inchiesta sulla pesca illegale del novellame di sarda. La prossima puntata va in onda domani, giovedì 5 febbraio, in prima serata ... today.it Aggressione a troupe di Striscia la Notizia: operatore scaraventato in mare in CalabriaViolenza contro l’inviato e la sua troupe durante un servizio sulla pesca illegale: il video andrà in onda domani su Canale 5 ... zoom24.it AGGRESSIONE ALLA TROUPE DI STRISCIA LA NOTIZIA, VIOLENZA CONTRO L'INFORMAZIONE E AFFARI ILLECITI SUL BIANCHETTO Al porto del Crotonese l’inchiesta sulla pesca illegale del novellame degenera in un attacco brutale ai cronisti: un segn facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.