Un cameraman di Striscia la Notizia è stato aggredito al porto di Cirò Marina. Durante un’indagine sulla pesca illegale nel Crotonese, alcune persone hanno cercato di fermarlo e alla fine lo hanno spinto in mare. L’episodio ha scosso chi lavora nel giornalismo investigativo e ha portato all’attenzione i rischi di chi si impegna a raccontare queste storie.

Un episodio di violenza ha scosso il mondo del giornalismo investigativo quando un cameraman di Striscia la Notizia è stato aggredito e scaraventato in mare durante un’inchiesta sulla pesca illegale nel Crotonese. L’episodio, che sarà trasmesso nel prossimo appuntamento del tg satirico, solleva interrogativi sulla sicurezza degli operatori dell’informazione e sulla gravità del fenomeno che stavano documentando. L’inchiesta sul bianchetto illegale. L’inviato Michele Macrì si trovava sul lungomare di Cirò Marina per portare alla luce un traffico milionario che sta compromettendo gravemente l’equilibrio marino italiano. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Striscia la Notizia aggredita: cosa è successo al porto di Cirò Marina

Approfondimenti su Striscia la Notizia

A Bologna, un test di Striscia la Notizia ha mostrato una scena forte: un padre insulta il proprio figlio gay per strada.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Striscia la Notizia

Argomenti discussi: Aggredita e scippata alla fermata del bus; AGGRESSIONE BRUMOTTI IN ONDA SU ''STRISCIA'', DEGRADO E SPACCIO A PESCARA.

Striscia la Notizia: troupe aggredita al porto di Cirò MarinaStriscia la Notizia ha annunciato un servizio che documenta la violenta aggressione subita dall'inviato Michele Macrì e dal suo operatore. ilcrotonese.it

Striscia la Notizia, il cameraman gettato in mare durante l'inchiesta sulla pesca abusiva in Calabria:È stato scaraventato in mare un cameraman di Striscia la notizia impegnato nell’inchiesta sulla pesca illegale del novellame di sarda, genericamente conosciuto ... leggo.it

Sanità, a Cirò Marina il mese della prevenzione oncologica con screening gratuiti: tutte le INFO - facebook.com facebook