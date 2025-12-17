fabio ravezzani lascia dopo 30 anni telelombardia

Dopo oltre tre decenni di carriera, Fabio Ravezzani annuncia il suo addio a Telelombardia e agli altri incarichi nel gruppo Mediapason, previsto per dicembre 2026. A 65 anni, Ravezzani si prepara a un nuovo capitolo della sua vita, con un trasferimento in Spagna.

Fabio Ravezzani, 65 anni, lascerà nel dicembre 2026 tutti gli incarichi nel gruppo Mediapason (Telelombardia, Antenna 3, Top Calcio, Videogruppo) e si ritirerà in Spagna (così ha detto). La decisione è legata anche ai cambiamenti societari e alla nuova linea editoriale del gruppo, che dal 2024 ha. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

