Cambio d’appalto e Tfr | l’impresa subentrante paga anche i debiti del passato

Un’azienda subentrante in un appalto deve farsi carico anche dei debiti accumulati dal precedente gestore, compresi quelli legati al trattamento di fine rapporto. È una novità che riguarda molti lavoratori e che potrebbe cambiare le regole del settore. Quando si cambia appalto senza perdere i dipendenti, la nuova impresa si prende anche le pendenze di quella precedente. Questo significa che i lavoratori non devono temere di perdere i propri diritti o di dover aspettare anni per ricevere quanto spetta loro. La questione sta facendo discutere, perché apre nuovi scenari sulla tutela dei lavoratori

Nel mondo del lavoro, il cambio di appalto con continuità del personale è una situazione molto frequente. Lo è soprattutto nei settori dei servizi di pulizia, vigilanza, ristorazione collettiva e logistica. In questi casi, i lavoratori spesso continuano a svolgere le stesse mansioni, nello stesso luogo, ma alle dipendenze di un datore di lavoro diverso. La domanda che si pone non di rado è questa: chi risponde dei crediti di lavoro maturati nel tempo, come il Tfr, se le imprese appaltatrici si succedono? Proprio a questo quesito ha dato una risposta chiara la Sezione Lavoro della Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

