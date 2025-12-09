Debiti del genitore e rinuncia all’eredità | chi paga?

Il padre muore. Dopo i fiori e le condoglianze, arrivano le prime telefonate: la banca, una finanziaria, poi una cartella dell’Agenzia delle Entrate. Debiti mai sentiti nominare. La rinuncia alleredità per debiti viene spesso vissuta come un atto formale, quasi burocratico. In realtà è una scelta che segna una linea netta tra chi si tutela e chi può ritrovarsi, senza accorgersene, con un’eredità fatta solo di passivi. Se rinuncio all’eredità, devo pagare i debiti di mio padre?. No, chi rinuncia non diventa erede, e proprio per questo non può essere chiamato a rispondere dei debiti del defunto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

