Il crac della società di Davide Lacerenza | arretrati e Tfr ai poveri dipendenti Il conto del King lo paga l’Inps

Il fallimento della società di Davide Lacerenza ha lasciato dipendenti senza stipendi e Tfr, mentre i clienti dell’impero criminale spendevano ingenti somme di droga, champagne e servizi di escort. La Procura di Milano ha raccolto testimonianze che rivelano un giro di denaro e consumo sfarzoso, con un cliente che ha speso quasi un milione di euro in tre anni.

Milano – Droga, soldi, champagne. C’è chi spendeva dai 3 mila ai 10 mila euro a serata. Tra le testimonianze raccolte dalla Procura di Milano, un cliente assiduo che per i “pacchetti“ di escort più droga sborsò “quasi un milione di euro” in tre anni. Alla Gintoneria e all’attiguo privé La Malmaison di Davide Lacerenza, arrestato insieme alla socia e ex compagna Stefania Nobile (figlia di Wanna Marchi), con le accuse di autoriciclaggio, sfruttamento della prostituzione e spaccio, il motto era “niente poveri”. I contratti dei dipendenti. Ma chi ci lavorava non guadagnava certo cifre che possono definirsi “esclusive”. Ilgiorno.it Il crac della società di Davide Lacerenza: arretrati e Tfr ai poveri dipendenti. Il conto del “King” lo paga l’Inps - Dopo il sequestro del locale, patteggiamento pagato con champagne e liquidazione pilotata dell’azienda. ilgiorno.it

Davide Lacerenza, questore Milano revoca licenza a titolare Gintoneria. Il provvedimento notificato ai domiciliari - Questa mattina, i poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura hanno notificato il provvedimento al titolare, Davide Lacerenza, agli arresti domiciliari perché indagato ... ilmessaggero.it

Il giudice Paolo Adinolfi era coinvolto in inchieste delicate che toccavano i legami tra potere economico, servizi segreti deviati e criminalità organizzata, in particolare con la Banda della Magliana. Si era occupato del crac della società Fiscom, un caso che ave - facebook.com facebook

"S.D.S. SOCIETA DI SERVIZI S.R.L" - Results on X | Live Posts & Updates x.com

© Ilgiorno.it - Il crac della società di Davide Lacerenza: arretrati e Tfr ai poveri dipendenti. Il conto del “King” lo paga l’Inps

La rinascita di Davide Lacerenza - La Zanzara 20.11.2025

Video La rinascita di Davide Lacerenza - La Zanzara 20.11.2025 Video La rinascita di Davide Lacerenza - La Zanzara 20.11.2025