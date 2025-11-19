SFS 2025 | due giorni di calcio innovazione e networking all’Allianz Stadium

Oltre 3.000 professionisti, club, aziende e istituzioni sportive hanno partecipato all’ottava edizione del Social Football Summit a Torino. Tra talk, workshop e premi internazionali, focus su tecnologia, intelligenza artificiale, infrastrutture e leadership femminile nello sport, con la Start Up Competition vinta da Wovlabs. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - SFS 2025: due giorni di calcio, innovazione e networking all’Allianz Stadium

Altri contenuti sullo stesso argomento

Mercoledì e Giovedì all’insegna del grande calcio giovanile! Due giorni intensi, ricchi di emozioni, impegno e sorrisi, con ben 4 partite che hanno visto protagonisti i nostri ragazzi delle categorie U9 e U11! Lo sport che unisce, che fa crescere, che diverte… e - facebook.com Vai su Facebook

Social Football Summit 2025 all’Allianz Stadium di Torino tra AI, sostenibilità e top manager internazionali - Il 18 e 19 novembre 2025 Torino ospita il Social Football Summit: due giorni dedicati a innovazione, AI, sostenibilità e football economy, con oltre 100 ospiti internazionali ... Scrive milanofinanza.it

SFS 25: De Siervo, Chiellini, Tare, Gai, Buonfiglio e Mancini protagonisti del Summit sul futuro del calcio - SFS 25 si propone di tracciare la rotta del calcio del futuro, affrontando le trasformazioni che stanno ridefinendo lo sport a livello globale. Segnala sport.virgilio.it

Social Football Summit 2025, il programma e i partecipanti, tutti i dettagli sull'evento del 18 e 19 novembre all'Allianz Stadium di Torino - Il 18 e il 19 novembre si svolgerà l'ottava edizione dell'evento dedicato alla football industry: un evento atteso che si terrà nella casa della Juventus. Da ilbianconero.com