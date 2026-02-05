Calvo avverte | La Champions polarizza il calcio e distorce i campionati

Durante la Spobis Conference di Amburgo, Francesco Calvo ha puntato il dito contro la Champions League. Il dirigente dell’Aston Villa ha detto che questa competizione polarizza il calcio e rischia di distorcere i campionati nazionali. Calvo avverte che l’attenzione si sposta troppo verso le grandi piazze europee, lasciando indietro i campionati più piccoli e cambiando il modo in cui gli appassionati vivono il calcio. La sua voce si aggiunge a un dibattito già acceso sui limiti e le conseguenze di questa nuova frontiera europea.

La nuova frontiera del calcio europeo tra opportunità ed effetti collaterali. Francesco Calvo, attuale President of Business Operations dell' Aston Villa con un lungo passato da dirigente ai vertici della Juventus, ha lanciato un monito significativo durante la Spobis Conference di Amburgo, l'evento internazionale di riferimento per l'industria sportiva. Secondo quanto raccolto da Calcio&Finanza, Calvo ha analizzato l'impatto economico e strutturale della massima competizione continentale, definendola un "sogno" per ogni professionista, ma evidenziandone anche le criticità sistemiche. Se da un lato il brand della Champions garantisce introiti e visibilità senza eguali, dall'altro la sua potenza finanziaria rischia di compromettere l'equilibrio dei tornei nazionali.

