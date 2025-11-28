Calciomercato Milan, da investimento del ds rossonero Igli Tare a possibile prestito: ecco il piano per quel calciatore L’arrivo di David Odogu ha sorpreso l’ambiente rossonero. L’acquisto, perfezionato nell’ultimo giorno di mercato, ha portato a Milanello un difensore classe 2005 con entusiasmo contagioso e grande disponibilità, qualità che hanno colpito positivamente Massimiliano Allegri nei primi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Milan, da investimento di Tare a possibile prestito: il piano per quel giocatore