Calciomercato Juventus | si punterà ancora su Zhegrova? Qual è l’idea alla Continassa

La Juventus pensa ancora a Zhegrova per rinforzare l’attacco. La società sta valutando se fare un nuovo tentativo per portarlo alla Continassa, anche se nulla è ancora deciso. I dirigenti sono al lavoro e monitorano la situazione, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. La trattativa resta in piedi, mentre i tifosi aspettano aggiornamenti.

Nel contesto del calciomercato della Juventus, Mateo Pellegrino si sta distinguendo come uno dei nomi più interessanti emergenti nel panorama italiano.

Durante l’ultima sessione di allenamento alla Continassa, Edon Zhegrova non è stato presente.

Juve, Tonali potrebbe essere il colpo ad effetto per la prossima stagioneSandro Tonali, centrocampista classe 2000 del Newcastle e della nazionale azzurra, resta l'obiettivo principe del mercato della Juventus in vista della prossima stagione. Come riportato ... tuttojuve.com

Calciomercato Juventus, idea Lobotka per l'estate?La Juventus di Luciano Spalletti in estate potrebbe puntare su Stanislav Lobotka. Il centrocampista azzurro è stato tra i pilastri del suo Napoli e non è escluso un ricongiungimento a Torino. fantacalcio.it

