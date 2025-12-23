Juventus Zhegrova non è alla Continassa | ecco cosa è successo

Durante l’ultima sessione di allenamento alla Continassa, Edon Zhegrova non è stato presente. La sua assenza è dovuta a una sindrome influenzale, che lo ha temporaneamente escluso dagli allenamenti con la squadra. La società non ha rilasciato ulteriori dettagli sulle sue condizioni e rimane in attesa di aggiornamenti.

L'ultima seduta alla Continassa si è aperta con un'assenza inattesa: Edon Zhegrova non ha preso parte all'allenamento a causa di una sindrome influenzale che lo ha costretto a restare ai box. Un piccolo imprevisto che si aggiunge alla gestione attenta delle energie in vista del prossimo impegno ufficiale, fissato per il 27 dicembre all'Arena Garibaldi contro il Pisa. Non l'unica notizia emersa dal quartier generale bianconero, dove le novità riguardano tanto il campo quanto i piani alti della società. Sul fronte dirigenziale, infatti, la Juventus è pronta a completare il tassello mancante del proprio organigramma.

