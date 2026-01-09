Calciomercato Juventus Pellegrino impressiona tutti | alla Continassa cresce l’idea di puntare sull’attaccante

Nel contesto del calciomercato della Juventus, Mateo Pellegrino si sta distinguendo come uno dei nomi più interessanti emergenti nel panorama italiano. La società bianconera sta valutando attentamente un possibile investimento sull’attaccante, considerandolo una risorsa promettente per il futuro. La sua stagione con il Parma ha attirato l’attenzione, alimentando l’interesse e le discussioni all’interno della Continassa.

