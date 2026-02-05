Calciomercato Juve LIVE | non tramonta la suggestione Icardi il punto sui rinnovi di Yildiz e McKennie

La Juventus continua a lavorare sul fronte mercato, con il nome di Icardi sempre in primo piano. I dirigenti bianconeri tengono aperte le possibilità di riportarlo in Serie A, mentre nel frattempo si intensificano le trattative per i rinnovi di Yildiz e McKennie. La sessione estiva non dà tregua e i tifosi restano con il fiato sospeso.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Juventus sta affrontando diverse trattative di rinnovo con i propri giocatori chiave.

La Juventus sta lavorando sui rinnovi dei contratti chiave.

Argomenti discussi: Tutte le news dell'ultimo giorno di calciomercato Juve; Calciomercato chiuso oggi: Juve, Milan e Inter non fanno il botto. Roma-Zaragoza, Napoli-Alisson ultimi colpi; Mercato Serie A chiuso: tutte le operazioni. Juve tra entrate, uscite e l'obiettivo sfumato; Si chiude il calciomercato, le notizie in diretta: Milan, Mateta non supera le visite mediche; Juve, muro Tottenham per Kolo Muani; l'Inter non dà Frattesi alla Lazio.

