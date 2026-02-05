Calciomercato Inter | il contrariato Thuram può essere sacrificato in estate? La situazione

Thuram potrebbe lasciare l’Inter in estate. La squadra di Chivu ha appena passato il turno di Coppa Italia battendo il Torino 2-1 a Monza, ma l’attaccante francese non sembra essere sereno. Le sue recenti parole e il suo comportamento fanno pensare che il club potrebbe decidere di sacrificarlo per rinforzare il reparto offensivo. La società ora valuta tutte le opzioni, anche se non è ancora chiaro se Thuram resterà o partirà.

