Dall’Olanda | Milan interesse per Aké Può essere il colpo di calciomercato? La situazione

Dall’Olanda arrivano voci di un interesse del Milan per Aké. A pochi giorni dalla chiusura del mercato, i rossoneri cercano ancora un difensore centrale. La trattativa potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore, ma ancora nulla è deciso. I tifosi aspettano novità mentre il club lavora per rinforzare la rosa prima della fine della finestra di mercato.

Calciomercato Milan, mancano sempre meno giorni alla chiusura della sessione invernale, prevista per il 2 febbraio alle ore 20:00 italiane. Per il Diavolo si parla di un possibile arrivo di un difensore: la dirigenza rossonera starebbe lavorando sia sul fronte Dragusin, sia sul fronte Gila. Oltre al centrale del Tottenham e a quello della Lazio, nelle ultime settimane si sono fatti tanti nomi per il reparto del Milan, tra cui alcune occasioni dalla Premier League. Il Milan avrebbe manifestato interesse per il difensore del Manchester City Aké. Lo riporta il portale olandese vi.nl. Sul difensore centrale ci sarebbero anche club della Premier League e club francesi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il calciomercato del Milan si concentra sull’acquisto di un difensore, con Kim e Aké come principali obiettivi.

Diego Coppola potrebbe rappresentare un'opportunità di rafforzamento per il Milan nel prossimo mercato.

