Calciomercato Inter caso Frattesi | Cristian Chivu si assume tutte le responsabilità
Nella solita conferenza stampa della vigilia, Cristian Chivu ha spiegato – con il suo solito savoir parler – quello che si aspetta dalla sfida della New Balance Arena – questo il nuovo nome commerciale dello stadio dell’Atalanta. Ma il tecnico romeno ha parlato anche di calciomercato, buttando nello stagno dell’ Inter qualche sassolino L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: Inter con troppi gol subiti in campionato? Chivu si assume le responsabilità e difende il gruppo: che risposta in conferenza!
Leggi anche: Chivu fa mea culpa dopo Inter Kairat: «Mi assumo tutte le responsabilità per non essere riuscito a trasmettere l’importanza della gara»
Inter, Frattesi se ne va: quanto costa, quando parte, la pista Juve, le altre pretendenti; SM - Inter, il Fenerbahce su Frattesi: sì al prestito con obbligo di riscatto; Perché l'Inter pensa allo scambio Frattesi-Cambiaso con la Juventus? Caso Dumfries e fattore Spalletti, a chi farebbe più comodo l'operazione; Juve su Frattesi: la richiesta dell’Inter. Non è da escludere questa ipotesi. Dipendesse….
Inter, il Fenerbahce su Frattesi: sì al prestito con obbligo di riscatto - Sassuolo è scontento dello scarsissimo minutaggio che sta ottenendo nella sua avventura in nerazzurro e ... calciomercato.com
Calciomercato Inter, settimane decisive per il futuro di Frattesi: ipotesi estero in crescita: offerta alta dalla Turchia, nodo volontà del giocatore - Calciomercato Inter, settimane decisive per il futuro di Frattesi: ipotesi estero in crescita: offerta alta dalla Turchia, nodo volontà del giocatore Il dossier Frattesi Inter entra in una fase crucia ... calcionews24.com
Frattesi, futuro in bilico all’Inter: il Fenerbahçe spinge ma il centrocampista preferisce l’Italia - Con l’avvicinarsi della finestra di mercato, torna d’attualità in casa Inter il tema legato al futuro di Davide Frattesi. tuttojuve.com
VORAGINE a DESTRA, l'INTER non fa NULLA?! Tanto c'è CHIVU. FRATTESI-JUVE, oltre THURAM...
“Un allenatore non può mai venire a dire cosa manca, cosa serve, mancherebbe di rispetto ai propri giocatori”, così Cristian Chivu in conferenza stampa Cosa ne pensate delle parole dell'allenatore dell'Inter #Chivu #Calciomercato #Inter - facebook.com facebook
#Inter #SerieA #ChampionsLeague #Calciomercato #Frattesi Chi vuole Frattesi, paghi il cuore Ci sono notti che non si raccontano, si respirano. Notti che sanno di pioggia e adrenalina, di cori spezzati dall’urlo di un gol, di mani al cielo e cuori che battono all’u x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.