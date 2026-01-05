Calciomercato Inter svolta nel caso Frattesi! Il giocatore ha deciso su una destinazione e adesso si può chiudere con questa pista

Sul fronte del calciomercato dell'Inter, è arrivata una svolta nella trattativa per Frattesi. Il giocatore ha preso una decisione sulla sua futura destinazione, facilitando così la possibile definizione dell’accordo. La situazione sembra ormai avviata verso una conclusione positiva, aprendo nuovi scenari per il reparto offensivo nerazzurro. Restano da seguire gli ultimi aggiornamenti ufficiali per confermare il trasferimento.

Inter News 24 . Svolta nel calciomercato Inter. Davide Frattesi ha aperto concretamente alla possibilità di lasciare l’Inter e trasferirsi al Galatasaray. È questa l’indicazione principale che emerge dalle ultime informazioni riportate da Sky Sport, che descrivono un interesse molto forte del club turco nei confronti del centrocampista nerazzurro, classe 1999, rimasto in panchina nell’ultima gara di campionato contro il Bologna. Il Galatasaray, noto come Cimbom, sta spingendo con decisione per Frattesi, considerato un profilo ideale per rinforzare il centrocampo grazie alle sue doti di inserimento, dinamismo e capacità di incidere negli ultimi metri. 🔗 Leggi su Internews24.com

