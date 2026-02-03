Durante la partita tra Cremonese e Inter, un ultrà del gruppo Viking ha lanciato un petardo contro il portiere dell’Inter, Audero. La polizia, grazie alle immagini delle telecamere, è riuscita a identificare e arrestare subito il responsabile. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ora dovrà rispondere di atti di violenza durante un evento sportivo.

L’episodio di violenza verificatosi durante l’incontro di calcio tra Cremonese e Inter ha portato a un rapido sviluppo giudiziario grazie all’efficacia dei sistemi di sorveglianza moderni. Un giovane di diciannove anni, appartenente alla frangia più calda del tifo organizzato nerazzurro, è stato tratto in arresto dalla Digos con l’accusa di aver lanciato un oggetto pirico all’interno del rettangolo di gioco. L’azione sconsiderata ha causato il ferimento del portiere Emil Audero, colpito alla coscia da un petardo mentre si trovava impegnato a difendere i pali della propria squadra. Questo evento sottolinea ancora una volta la persistenza di comportamenti estremi e pericolosi all’interno degli stadi italiani, nonostante i continui sforzi per garantire la sicurezza del pubblico e degli atleti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Petardo contro Audero, arrestato ultrà interista del gruppo Viking

Approfondimenti su Petardo Interisti

La polizia ha arrestato un ultrà di 19 anni della curva interista, appartenente al gruppo dei Viking.

Durante la partita Cremonese-Inter, un petardo è stato lanciato contro il portiere Audero.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Petardo contro Audero a Cremona, arrestato un ultra' interista

Ultime notizie su Petardo Interisti

Argomenti discussi: Chi è il tifoso dell'Inter che ha lanciato il petardo a Audero: ha perso alcune dita. Ora è in ospedale, poi verrà arrestato; Audero colpito da petardo, tifoso sarà arrestato: cosa rischia l'Inter; Petardo Audero: il tifoso responsabile si è ferito a 2 dita e sarà denunciato; Petardo su Audero: il teppista ha perso tre dita, sarà arrestato. Multa all'Inter, punizioni per la curva.

Petardo contro Audero a Cremona, nel video il lancio da parte dell’ultras dell’Inter (poi arrestato)Il 19enne è stato identificato grazie ai video dello stadio dopo il lancio che ha colpito il portiere durante Cremonese-Inter ... ilfattoquotidiano.it

Petardo contro il portiere Audero in Cremonese-Inter, arrestato il tifoso VIDEOCREMONA (ITALPRESS) - La polizia di Stato della questura di Cremona ha tratto in arresto differito un tifoso interista resosi responsabile del lancio di una bomba carta all'interno ... ilgazzettino.it

E' stato arrestato dalla Digos un ultrà 19enne della curva interista, del gruppo dei Viking, che è accusato di aver lanciato il petardo che domenica scorsa ha stordito il portiere Emil Audero durante Cremonese-Inter. Non è lo stesso tifoso romagnolo ricoverato in x.com

Petardo contro Audero, trasferte vietate all'Inter fino al 23 marzo Leggi tutto - facebook.com facebook