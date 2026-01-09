Calcio serie D Il Poggibonsi rafforza la rosa Arriva Viviani

Il Poggibonsi rafforza la rosa di calcio di serie D con l'ingaggio di Giacomo Viviani, giovane talento proveniente da altre esperienze. La società sta valutando anche alcune eventuali uscite di giocatori di rilievo, nel tentativo di mantenere un equilibrio tra crescita e stabilità. L’obiettivo è consolidare la squadra in vista delle prossime gare, continuando a lavorare con attenzione e professionalità.

Arriva il giovane Giacomo Viviani (foto), ma nel Poggibonsi sembrano profilarsi anche delle partenze illustri. Tiene banco in questi giorni l’addio di Federico Mazzolli che passa al Vivi Altotevere Sansepolcro. Già sicura èanche la risoluzione del legame con il team giallorosso adopera del baby portiere Giovanni Baracco (il vice del titolare di questa stagione agonistica, ovvero il ventenne Matteo Bertini). Juri Gonzi si è svincolato e non vestirà più la maglia dei Leoni. Ufficiale quindi l’ingresso nel Poggibonsi di Giacomo Viviani. Classe 2007, 1,90 di statura, esterno della corsia destra, Viviani è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’Hellas Verona. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio serie D. Il Poggibonsi rafforza la rosa. Arriva Viviani Leggi anche: Calcio Serie D. Il Poggibonsi prova a guardare avanti. Ostacolo Cannara Leggi anche: Calcio Serie D. Il Poggibonsi ci prova contro il Terranuova Traiana. Consonni suona la carica: "Bisogna alzare il livello» Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Serie D mercato. Un giovane dalla Virtus Verona per il Poggibonsi; Serie C e dilettanti, i risultati di tutte le partite; Calcio Serie D Il Poggibonsi ci prova contro il Terranuova Traiana. Consonni suona la carica: Bisogna alzare il livello; Poggibonsi-Terranuova: Il leone cade in casa di misura. Serie D: l’ex del Poggibonsi già a disposizione di Ciampelli. Mazzolli è bianconero. Il Sansepolcro riparte - SANSEPOLCRO Il centrocampista Federico Mazzolli (nella foto) è arrivato e si è già allenato ieri con quelli che da ieri ... sport.quotidiano.net

