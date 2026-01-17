Domani si disputano le gare di calcio promozione, con Valsanterno sempre più in vantaggio in classifica e Dozzese impegnata a mantenere la continuità di risultati. Dopo i recuperi di mercoledì, la Dozzese ha battuto il Castelfranco, mentre la capolista Valsanterno ha vinto con l’Faro. Le partite rappresentano un momento importante per le rispettive ambizioni di classifica, in un torneo caratterizzato da grande equilibrio.

Dopo i recuperi di mercoledi per le partite rinviate causa neve, la Dozzese ha battuto il Castelfranco, mentre la capolista Valsanterno ha vinto con l Faro. Domani le due squadre imolesi saranno di nuovo in campo domani. La Valsanterno è saldamente in testa alla graduatoria con 8 punti di vantaggio sulla seconda: gli uomini di Benazzi giocheranno a Borgo Tossignano (ore 14.30) con il X Martiri, gli ospiti sono sesti e sono la classica squadra da prendere con le molle. La Dozzese migrerà ad Osteria Grande, inizio ore 17.30, per affrontare il Valsetta Lagaro secondo alle spalle della Valsanterno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio promozione: domani in campo. Valsanterno sempre più in fuga. Dozzese a caccia di continuità

