Calcio Napoli Vergara | Conte mi ha aiutato Messi il mio idolo e lavoro sulle punizioni

Vergara racconta il suo percorso al Napoli. Il centrocampista parla di come Conte gli abbia dato una mano a migliorare, di come sogna di diventare come Messi e di quanto lavori ogni giorno sulle punizioni. Racconta anche del suo affetto per Zielinski e di come si impegna per crescere in squadra.

Il centrocampista del Calcio Napoli si racconta a Radio CRC: dal rapporto con Antonio Conte alla crescita tattica, passando per l’idolo Messi, l’amore per Zielinski e il lavoro quotidiano sulle punizioni. Antonio Vergara si racconta ai microfoni di Radio CRC, ripercorrendo emozioni, crescita personale e il rapporto con il nuovo allenatore del Calcio Napoli. Il giovane centrocampista azzurro parte dai gol segnati nelle amichevoli internazionali: “Le dediche dei miei gol? In verità in quel momento, non ho pensato di dedicarli a nessuno. Sono semplicemente felice di aver segnato, non mi aspettavo di segnare contro il Chelsea: ero incredulo, è stata un'esplosione. 🔗 Leggi su 2anews.it

Vergara spiega quanto Conte lo abbia aiutato e dice che il peso della maglia del Napoli non lo sente più.

Calcio: Vergara, 'con Conte come a scuola, mi insegna a non staccare mai la testa'All'inizio dell'anno Conte mi disse 'Antò sei bravo, ma devi restare sempre con la testa attaccata, perché ogni tanto la stacchi'. Mi aiuta soprattutto per quanto riguarda l'aspetto di concentrazione ... ansa.it

Napoli, Vergara: Conte mi ha migliorato, a inizio anno mi disse...Dedicare il primo gol? Non ci ho pensato, ero solo felice. Il primo gol con il Chelsea è stato inaspettato anche per me, dalle foto si vede che la mia faccia era incredula. Il secondo gol, quello con ... msn.com

