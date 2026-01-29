Il Napoli di Conte si ferma già ai gironi della Champions League. La squadra si piazza ultima, trentesima su trenta sei squadre. Il fallimento è evidente, ma il tecnico non sembra avere molte cose da contestare. Napoli si prepara a concentrarsi sul campionato, dopo una stagione deludente in Europa.

Il Napoli di Conte è fuori dalla Champions. È abbastanza clamoroso il piazzamento finale: trentesimo su trentasei partecipanti. Il Napoli è finito dietro il Pafos, il Bodo Glimt, il Qarabag. Un fallimento, termine che utilizza anche il Corriere della Sera con Monica Scozzafava. Scrive il Corsera: É finito al tap­peto, si è rial­zato, ha gioito. Il Napoli si è illuso. Poi si è dovuto arren­dere al Chel­sea e alla legge dei punti. The last dance, amaro, al Mara­dona vis­suto con orgo­glio ma col ram­ma­rico di tante occa­sioni but­tate durante la lunga mara­tona Cham­pions. Otto punti su 21 a dispo­si­zione, pochi per spe­rare di aggan­ciare almeno i playoff. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - È un fal­li­mento ma Conte ha poco da recri­mi­nare. Napoli scopre la faccia tosta di Vergara (Corsera)

Approfondimenti su Napoli Champions

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Napoli Champions

Argomenti discussi: L’Olimpia cede con Varese 84-74; Davide contro Golia: la Sicoma Valdiceppo piega Matelica all’ultimo respiro (87-85); Brescia, rimonta da primato. Della Valle completa l’opera; Modena - Palermo 0-0 | Reti bianche, pochi tiri e molti falli in un Braglia da record.

CONTE E CUORE IN MOVIMENTO - facebook.com facebook

Eccollo l'articolo incriminato: l'Alta Corte! É composta da 15 membri: 3 li nomina il Presidente della Repubblica; 9 sono magistrati estratti a sorte; 3 sono estratti a sorte da un elenco di esperti votato dal Parlamento in seduta comune. Ma -udite udite- a maggior x.com