È un fallimento ma Conte ha poco da recriminare Napoli scopre la faccia tosta di Vergara Corsera
Il Napoli di Conte si ferma già ai gironi della Champions League. La squadra si piazza ultima, trentesima su trenta sei squadre. Il fallimento è evidente, ma il tecnico non sembra avere molte cose da contestare. Napoli si prepara a concentrarsi sul campionato, dopo una stagione deludente in Europa.
Il Napoli di Conte è fuori dalla Champions. È abbastanza clamoroso il piazzamento finale: trentesimo su trentasei partecipanti. Il Napoli è finito dietro il Pafos, il Bodo Glimt, il Qarabag. Un fallimento, termine che utilizza anche il Corriere della Sera con Monica Scozzafava. Scrive il Corsera: É finito al tappeto, si è rialzato, ha gioito. Il Napoli si è illuso. Poi si è dovuto arrendere al Chelsea e alla legge dei punti. The last dance, amaro, al Maradona vissuto con orgoglio ma col rammarico di tante occasioni buttate durante la lunga maratona Champions. Otto punti su 21 a disposizione, pochi per sperare di agganciare almeno i playoff. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Approfondimenti su Napoli Champions
Vergogna Superbonus senza fine: un’altra truffa da 9 miliardi. E Conte ha la faccia tosta di parlare di “manovrina”
Conte, confronto faccia a faccia coi giocatori del Napoli: ecco cosa ha chiesto il tecnico a tutta la squadra
Ultime notizie su Napoli Champions
Argomenti discussi: L’Olimpia cede con Varese 84-74; Davide contro Golia: la Sicoma Valdiceppo piega Matelica all’ultimo respiro (87-85); Brescia, rimonta da primato. Della Valle completa l’opera; Modena - Palermo 0-0 | Reti bianche, pochi tiri e molti falli in un Braglia da record.
CONTE E CUORE IN MOVIMENTO - facebook.com facebook
Eccollo l'articolo incriminato: l'Alta Corte! É composta da 15 membri: 3 li nomina il Presidente della Repubblica; 9 sono magistrati estratti a sorte; 3 sono estratti a sorte da un elenco di esperti votato dal Parlamento in seduta comune. Ma -udite udite- a maggior x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.